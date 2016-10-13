 ''Gol atmak için çalışacağım'' – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ''Gol atmak için çalışacağım''

    ''Gol atmak için çalışacağım''
    Bu sezon hücuma daha çok önem veren Josef de Souza, U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında da golünü atarak, skorer kimliğini sürdürdü. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de 4 maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı. Josef, pazar günü 'a da gol atmak için çalışacağını söyledi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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