 Fernandao mesaide – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Fernandao mesaide

    Fernandao mesaide

    Uzun süredir sakat olan Brezilyalı, her gün Samandıra’ya gelerek özel programa giriyor.

    F.Bahçe'nin ligin 2. haftasında Kayseri ile oynadığı maçta sakatlanan Fernandao, her gün tesislere gelerek kendini hazırlıyor. Uzun bir sakatlık süreci geçiren Brezilyalı oyuncunun yavaş yavaş yürüyebilecek duruma gelmesinin ardından takımın izinli olduğu günlerde bile Samandıra'ya gelip sağlık ekibi kontrolünde program uyguladığı kaydedildi. Yoğun tedavi uygulanan Fernandao'ya gelecek hafta içinde yeni bir MR çekileceği bildirilirken, golcünün takıma bir an önce katılmak için çok istekli olduğu gelen haberler arasında.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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