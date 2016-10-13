Fenerbahç'nin konuğu Brose Bamberg
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonunun ilk maçında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımını ağırlayacak.
Son 2 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı son 21 maçı da kazanan Fenerbahçe, şampiyonluğu hedeflediği bu sezona taraftarlarının önünde galibiyetle başlamak istiyor.
Brose Bamberg, sezona hızlı başladı
Alman ekibi Brose Bamberg, Almanya Basketbol Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Ligde son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan İtalyan Andrea Trinchieri'nin başantrenörlüğünü üstlendiği Brose Bamberg, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazandığı 13 maçla en yüksek galibiyet yüzdesine ulaştı.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:33
- Yakında müjde vereceğim
Toplam 4
Yorum
aslan başkan doğru yolda tüm camia onu desteklemeli
- Lider, Urfa’ya da bilendi
Toplam 1
Yorum
ihsan yılmaz inşallah urfadanda pun veya puanlarla döner liderligimiz devam eder haydi kaplanlar
- ‘Mustafa kiralanmalı’
Toplam 6
Yorum
gsx adam haklı arda enes tugay gibi örnekler var bu adamlar avrupaya gitmese türkiyede harcanmıştılar
Fenerbahç'nin konuğu Brose Bamberg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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