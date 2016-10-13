 Fenerbahç'nin konuğu Brose Bamberg – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Fenerbahç'nin konuğu Brose Bamberg

    Fenerbahç'nin konuğu Brose Bamberg

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonunun ilk maçında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımını ağırlayacak.

    THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan sarı-lacivertliler, aynı organizasyona Top 16 turunda veda eden Alman ekibiyle yarın Ülker Sports Arena'da saat 20.30'da mücadele edecek.

    Son 2 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı son 21 maçı da kazanan , şampiyonluğu hedeflediği bu sezona taraftarlarının önünde galibiyetle başlamak istiyor.

    Brose Bamberg, sezona hızlı başladı

    Alman ekibi Brose Bamberg, Almanya Basketbol Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

    Ligde son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan İtalyan Andrea Trinchieri'nin başantrenörlüğünü üstlendiği Brose Bamberg, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazandığı 13 maçla en yüksek galibiyet yüzdesine ulaştı.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:33
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