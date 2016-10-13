 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha – Fotomaç – 13 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ye bir kötü haber daha

    Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha

    , İzlanda maçı ardıdan alınan Ozan Tufan'ın ilk yarıyı kapattığı haberi sonrası bu defa da Salih Uçan'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

    Sarı lacivertli ekibe Ozan Tufan'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatması haberi sonrası ikinci bir üzücü haber daha geldi.

    Fenerbahce.org'dan Salih Uçan'la ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "09.10.2016 tarihinde yapılan Ümit Milli Takım antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve antrenmanı terk eden oyuncumuz Salih Uçan'ın milli takımda çekilen kasık MRI sonucunda kasık bölgesinde bulunan kaslardan birinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. 10.10.2016 tarihinde kulübümüze gelen oyuncumuzun muayenesi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılmış ve futbolcumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır.

    Futbolcumuzun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması beklenmektedir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.