Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha

Sarı lacivertli ekibe Ozan Tufan'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatması haberi sonrası ikinci bir üzücü haber daha geldi.Fenerbahce.org'dan Salih Uçan'la ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcumuzun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması beklenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."