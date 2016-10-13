Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
Fenerbahçe, İzlanda maçı ardıdan alınan Ozan Tufan'ın ilk yarıyı kapattığı haberi sonrası bu defa da Salih Uçan'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Sarı lacivertli ekibe Ozan Tufan'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatması haberi sonrası ikinci bir üzücü haber daha geldi.
Fenerbahce.org'dan Salih Uçan'la ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"09.10.2016 tarihinde yapılan Ümit Milli Takım antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve antrenmanı terk eden oyuncumuz Salih Uçan'ın milli takımda çekilen kasık MRI sonucunda kasık bölgesinde bulunan kaslardan birinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. 10.10.2016 tarihinde kulübümüze gelen oyuncumuzun muayenesi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılmış ve futbolcumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır.
Fenerbahce.org'dan Salih Uçan'la ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"09.10.2016 tarihinde yapılan Ümit Milli Takım antrenmanında kasığında ağrı hisseden ve antrenmanı terk eden oyuncumuz Salih Uçan'ın milli takımda çekilen kasık MRI sonucunda kasık bölgesinde bulunan kaslardan birinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. 10.10.2016 tarihinde kulübümüze gelen oyuncumuzun muayenesi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılmış ve futbolcumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır.
Futbolcumuzun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
Serkan İnşallah trabzon alir
- O maçlar da şifresiz yayınlanacak
Toplam 4
Yorum
erhard değişen bir şey yok gene lig tv de sadece final four trr de
- Fenerbahçe'den Sosa açıklaması
Toplam 2
Yorum
FB77 Sosa 'nın gelişi takıma çok şey katar. Şartlar oluşursa alınmalı.
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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