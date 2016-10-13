Fenerbahçe'nin konuğu Brose Bamberg
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonunun ilk maçında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımını ağırlayacak.
Son 2 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösterdiği THY Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı son 21 maçı da kazanan Fenerbahçe, şampiyonluğu hedeflediği bu sezona taraftarlarının önünde galibiyetle başlamak istiyor.
Brose Bamberg, sezona hızlı başladı
Alman ekibi Brose Bamberg, Almanya Basketbol Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Ligde son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan İtalyan Andrea Trinchieri'nin başantrenörlüğünü üstlendiği Brose Bamberg, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde kazandığı 13 maçla en yüksek galibiyet yüzdesine ulaştı.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:54
- ‘Mustafa kiralanmalı’
Toplam 8
Yorum
wow hollan da ligine kiralanabilr veya ispanya 2.ligine tecrübe kazanır. Buruma gibi geri dönebilir.
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 1
Yorum
engin belki dünyanın en iyi oyuncusu değilsin fakat bence dünyanın en iyi sert isabetli şut çeken ilk 10 futbolcu arasındasın. müthis bi yıldızsın
- Dortmund yakın takipte
Toplam 8
Yorum
ged 61 tüm arkadaşlara katılıyorum arda misali avrupa çok şey katar..yalnız kabul edemediğim şey abdulkadir herkesin dikkatini çekiyor ve herkesin radarında ama bunu sadece ersun yanal görmüyor..anlamak mümkün değil...
Fenerbahçe'nin konuğu Brose Bamberg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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