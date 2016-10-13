Fenerbahçe'den Sosa açıklaması

İtalya'nın Milan takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Sosa'nın transfer edileceğine yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde yazılı ve görsel basında, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın ismi kulübümüzle anılmaktadır.

Bu haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur. Bu haberler tamamıyla basının uydurmasıdır.

Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"



