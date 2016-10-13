Fenerbahçe'den Sosa açıklaması
Sarı lacivertli ekip resmi internet sitesinden Jose Sosa'yla ilgili bir açıklama yayınladı.
İtalya'nın Milan takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Sosa'nın transfer edileceğine yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Son dönemde yazılı ve görsel basında, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın ismi kulübümüzle anılmaktadır.
Bu haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur. Bu haberler tamamıyla basının uydurmasıdır.
Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:29
- Yakında müjde vereceğim
Toplam 4
Yorum
aslan başkan doğru yolda tüm camia onu desteklemeli
- Lider, Urfa’ya da bilendi
Toplam 1
Yorum
ihsan yılmaz inşallah urfadanda pun veya puanlarla döner liderligimiz devam eder haydi kaplanlar
- ‘Mustafa kiralanmalı’
Toplam 6
Yorum
gsx adam haklı arda enes tugay gibi örnekler var bu adamlar avrupaya gitmese türkiyede harcanmıştılar
Fenerbahçe'den Sosa açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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