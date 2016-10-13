 Fenerbahçe'den Sosa açıklaması – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    'den Sosa açıklaması

    Fenerbahçe'den Sosa açıklaması

    Sarı lacivertli ekip resmi internet sitesinden Jose Sosa'yla ilgili bir açıklama yayınladı.

    İtalya'nın takımında forma giyen 'ın eski futbolcusu Jose Sosa'nın transfer edileceğine yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Son dönemde yazılı ve görsel basında, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın ismi kulübümüzle anılmaktadır.

    Bu haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla hiçbir şekilde ilgimiz yoktur. Bu haberler tamamıyla basının uydurmasıdır.

    Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:29
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