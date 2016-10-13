 Fenerbahçe filede galip: 3-1 – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    filede galip: 3-1

    Fenerbahçe filede galip: 3-1
    Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden , hazırlık müsabakasında Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Düzce Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Düzce'de oynanan maçı Kanarya rahat kazandı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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