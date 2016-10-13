''Cuma günleri hep birlikte camiye gidiyorlar''
''Ezan seslerini duyuyoruz ve bazıları günde 5 kez dua etmeye gidiyor. Cuma günlerinde de hep birlikte camiye gidiyorlar.''
ZİRVE MUTLAKA BİZİM OLACAK
Sarı-lacivertli stoper, Fenerbahçe'yi Avrupa'da mücade ettiği için seçtiğini söyledi. Lig yarışını da böyle yorumladı: Zirveyi er ya da geç yakalayacağız.
İLK 11 OYUNCUSUYUM
"Sezon başında hocamız değişti ve şu anda Advocaat'ın isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Onun bizden ne istediğini biliyoruz ve bu yüzden er ya da geç zirveyi yakalayacağız." Sürekli forma giymek için çok çalıştığının da altını çizen Roman Neustadter, "Advocaat benim performansımı övüyor ama durmak yok. 11'de oynayabilecek bir oyuncu olduğumu hocama kanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.
RVP İLE OYNAMAK HARİKA
Van Persie gibi bir yıldızla aynı takımda oynamayı 'Harika' olarak niteleyen Neustadter, Emenike ile de eğlenceli bir sohbetinin olduğunu açıkladı: "Onunla aynı odada kalıyoruz ve çok sık gülüyoruz. Rusya kariyeri ile ilgili konuşuyoruz. Rusya'yı soğuk olmasına rağmen çok sevmiş."
TARAFTARIMIZ GÜRÜLTÜCÜ
Ligin 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde taraftarların takımı çılgınca destekleyeceğini düşünen Roman, "Stadımız henüz tam olarak dolmadı; ancak taraftarımız oldukça gürültülü. Derbide büyük bir çılgınlık olacak. Her yaştan insan hastalık derecesinde takımına bağlı" dedi.
İSTANBUL'DA KORKMUYORUM
Neustadter, röportajda terör olaylarıyla ilgili de açıklama yaparak kendini güvende hissettiğinin altını çizdi. Rus futbolcu, "Burada iyiyim. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Kendimi güvende hissediyorum" diye konuştu.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:17
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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