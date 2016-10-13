 '‘Bir gün döneceğim’' – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    '‘Bir gün döneceğim’'

    '‘Bir gün döneceğim’'
    Volkan Şen, Bursa'nın Olay gazetesine konuştu. Tecrübeli oyuncu, 'daki günlerini unutmasının mümkün olmadığını belirterek, "Şampiyon olduğumuz dönemi, altyapıda geçirdiğimiz günleri kim unutabilir ki... Kim ne derse desin orası benim yuvam. Bir gün döneceğim. Ayrıldığımızda tepkiler oldu. Fakat ben, Ozan, Enes, Şener hepimiz para kazandırarak gittik. Şu an F.Bahçe'nin başarısı için ter döküyorum. Hedeflerim var" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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