 Artık tabanca gibiler – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Artık tabanca gibiler

    Artık tabanca gibiler

    Milli arada yapılan ekstra yükleme idmanları sonuç verdi. Son testlerde sarı-lacivertli oyuncuların kondisyonlarının iki katına çıktığı tespit edildi.

    Milli ara 'ye ilaç gibi geldi... Samandıra'da 10 günlük sürede ekstra yükleme çalışmaları yapan sarı- lacivertli oyuncular, kondisyon eksiklerini önemli ölçüde kapattı. Teknik direktör Advocaat'ın verdiği rapor doğrultusunda bir gün tek, bir gün çift idman yapan futbolcular; koşu mesafesi, güç ve dayanıklılık olarak 'fit' duruma geldiler. Yapılan son testlerde bütün oyuncuların sezon başına göre seviyelerini ikiye katladığı belirtildi. 'nin ligde aldığı üst üste mağlubiyetler, Pereira'nın sezon başında takımı iyi çalıştırmamasına bağlanmıştı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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