Alanya mesaisi sürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, dar alanda pas ve hücum-defans organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.