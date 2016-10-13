 Alanya mesaisi sürdü – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Alanya mesaisi sürdü

    Alanya mesaisi sürdü

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında Aytemiz ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, dar alanda pas ve hücum-defans organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:24
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