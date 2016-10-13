Alanya mesaisi sürdü
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, dar alanda pas ve hücum-defans organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı, bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:24
- Cimbom genç yıldızı kaptı
Toplam 4
Yorum
......... BU TRANSFERİ YAPANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ. FAKAT BU ÇOCUĞUN OYNAMASI LAZIM. GS YIN ALT YAPISI BELLİ. SOKAKTAN BİRİNİ HOCA DİYE TUTMUŞLAR DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞMA YOK ,DİSİPLİN YOK TEKNİK TAKTİKTEN ANLAYAN YOK, FUTBOLCU NASIL GELİŞTİRİLİR ANLAYAN YOK. YANİ SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA. ORANIN EKİBİ EN AZ GS ÇALIŞTIRMA EKİBİ KADAR KALİTELİ OLMALI. DENETLENMELİ HER SEZON A TAKIMINA BİR İYİ OYUNCU VEREMİYORSA HEMEN GÖNDERİLMELİ.
- Van Persie Çin'e Ben Arfa Fenerbahçe'ye
Toplam 12
Yorum
sami icin atif ne nereli cahil adam !!
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Toplam 5
Yorum
Bit pazari Eski rağbet olsa nur yağacak yer belli
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