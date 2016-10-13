 Ada’ya menajer akını – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Ada’ya menajer akını

    Ada’ya menajer akını

    F.Bahçe’nin Avrupa Ligi’nde Manchester United ile haftaya perşembe günü oynayacağı maça menajerler çıkarma yapacak. Çinliler Van Persie’yi, Celtic ise Hasan Ali’yi takibe alacak.

    Aytemiz maçının ardından Avrupa Ligi'nde Manchester United'e konuk olacak 'nin yıldızları Ada'da görücüye çıkacak. Çin basını, Pellegri'nin çalıştırdığı Hebei Fortune takımının CEO'su Qiang Fu ile Pellegrini'nin yardımcısı Cousillas'ın Robin van Persie için Old Trafford'da olacağını yazdı.

    OZAN TUFAN'IN ŞANSSIZLIĞI
    İki yetkilinin, transfer gündemlerinde yer alan Hollandalı yıldızı çıplak gözle izleyip, son durumunu göreceği ifade edildi. Celtic'li scoutlar ise Hasan Ali'yi takibe alacaklar. İngiliz menajerlerin de Ozan Tufan'ı izlemeyi planladığı, ancak sakatlanınca vazgeçtiği belirtildi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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