 Aatif’in keyfi yok – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Aatif’in keyfi yok

    Aatif’in keyfi yok
    Advocaat'ın kadroda düşünmediği Aatif oldukça mutsuz. İdmanlara gelip sadece işini yapan Faslı, çalışmalar bitince hemen tesislerden ayrılıyor ve kimseyle konuşmuyor. U21'lerle yapılan maçta 2 gol atmasının ardından moralinin biraz düzeldiği de kaydedildi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:40
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