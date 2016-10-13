Aatif’in keyfi yok

Advocaat'ın kadroda düşünmediği Aatif oldukça mutsuz. İdmanlara gelip sadece işini yapan Faslı, çalışmalar bitince hemen tesislerden ayrılıyor ve kimseyle konuşmuyor. U21'lerle yapılan maçta 2 gol atmasının ardından moralinin biraz düzeldiği de kaydedildi.