 ''8 puan fark çok önemli değil'' – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ''8 puan fark çok önemli değil''

    ''8 puan fark çok önemli değil''
    Kaptan Volkan Demirel, maçıyla birlikte ligde galibiyet serisi başlatıp, yükselişe geçeceklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, lider ile aralarındaki 8 puan farkın kapanmayacak bir fark olmadığını belirterek, "Milli arada iyi çalıştık. Ligin daha başındayız. Bir çıkışla bu farkın kapanması zor değil" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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