 Vitor Pereira Boavista’ya... – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Vitor Pereira Boavista’ya...

    Vitor Pereira Boavista’ya...
    ile yolları ayıran Vitor Pereira'nın Portekiz Lig takımlarından Boavista'nın başına geçeceği iddia edildi. 48 yaşındaki çalıştırıcını Erwin Sanchez'in yerine görev alacağı bildirildi. Boavista; 7 maç sonunda topladığı 8 puanla ligde 13'üncü sırada.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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