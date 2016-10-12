U21’e 5 attılar
Fenerbahçe dün akşam yaptığı günün ikinci antrenmanında ise U21 takım ile hazırlık maçı oynadı. A takımın 5-1'lik galibiyetiyle tamamlanan mücadelede goller; Aatıf Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli (K.K.), Josef de Souza ve Robin van Persie'den geldi. U21 takımının tek golünü ise Hasan kaydetti. Milli takımlarda bulunan futbolcular akşam idmanında da yer almadı. Bugünü izinli geçirecek olan Fenerbahçe, Alanyaspor sınavının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
U21’e 5 attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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