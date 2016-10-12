 U21’e 5 attılar – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    U21’e 5 attılar

    U21’e 5 attılar
    dün akşam yaptığı günün ikinci antrenmanında ise U21 takım ile hazırlık maçı oynadı. A takımın 5-1'lik galibiyetiyle tamamlanan mücadelede goller; Aatıf Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli (K.K.), Josef de Souza ve Robin van Persie'den geldi. U21 takımının tek golünü ise Hasan kaydetti. Milli takımlarda bulunan futbolcular akşam idmanında da yer almadı. Bugünü izinli geçirecek olan , sınavının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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