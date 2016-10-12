 Sıramı bekliyorum – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sıramı bekliyorum

    Sıramı bekliyorum

    F.Bahçe’de henüz bir lig maçında oynamayan Aatıf: Advocaat mutlaka bana da şans verecek

    Sarı-lacivertli ekibin Sivasspor'dan transfer ettiği Aatıf Chahechouhe'nun hayalleri ile gerçekleri uyuşmadı. F.Bahçe'ye yüksek bir beklenti ile gelen Faslı forvet oyuncusu, Avrupa'da 4 maçına çıktığı (2 , 2 Grasshoppers) sarı-lacivertli ekiple henüz bir lig maçı oynamadı. Aatıf, buna rağmen çalışmalarını aksatmıyor, idmanlarda hırslı ve istekli görünüyor. 30 yaşındaki futbolcu, "Sıramı bekliyorum. Advocaat mutlaka bana da şans verecektir. O şansı bulduğumda iyi değerlendirmeliyim" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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