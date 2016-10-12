Sıramı bekliyorum
F.Bahçe’de henüz bir lig maçında oynamayan Aatıf: Advocaat mutlaka bana da şans verecek
Sarı-lacivertli ekibin Sivasspor'dan transfer ettiği Aatıf Chahechouhe'nun hayalleri ile gerçekleri uyuşmadı. F.Bahçe'ye yüksek bir beklenti ile gelen Faslı forvet oyuncusu, Avrupa'da 4 maçına çıktığı (2 Monaco, 2 Grasshoppers) sarı-lacivertli ekiple henüz bir lig maçı oynamadı. Aatıf, buna rağmen çalışmalarını aksatmıyor, idmanlarda hırslı ve istekli görünüyor. 30 yaşındaki futbolcu, "Sıramı bekliyorum. Advocaat mutlaka bana da şans verecektir. O şansı bulduğumda iyi değerlendirmeliyim" dedi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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