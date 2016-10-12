‘Roman’ formülü
Ozan'ın sakatlığında orta sahaya formül arayan Advocaat, çeşitli olasılıklar üzerinde duruyor. Birinci seçenek; Ozan'ın yerine Alper'i oynatmak. İkinci seçenek ise Van Persie'yi ilk 11'de sahaya sürüp 4-4-1-1 oynamak. Advocaat'ın alternatif bir planı da Roman Neustadter formülü. Hollandalı hoca, Rus futbolcuyu ön liberoda Topal'la eşleştirip, önlerine ise Josef'i monte edip krize çözüm bulabilir.
Neee, abi mi dedin!
Neustadter, milli maçta ağır şekilde sakatlanan takım arkadaşı Ozan Tufan'a twitter'dan "Geçmiş olsun Ozan abi" diye mesaj attı. "Abi"ye şaşıran Ozan'ın, kendisinden 7 yaş büyük Rus futbolcuya yanıtı, "Sağol... Abi" ve gülücük işareti oldu.
Neee, abi mi dedin!
Neustadter, milli maçta ağır şekilde sakatlanan takım arkadaşı Ozan Tufan'a twitter'dan "Geçmiş olsun Ozan abi" diye mesaj attı. "Abi"ye şaşıran Ozan'ın, kendisinden 7 yaş büyük Rus futbolcuya yanıtı, "Sağol... Abi" ve gülücük işareti oldu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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