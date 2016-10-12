‘Roman’ formülü

zan'ın sakatlığında orta sahaya formül arayan, çeşitli olasılıklar üzerinde duruyor. Birinci seçenek; Ozan'ın yerine'i oynatmak. İkinci seçenek ise'yi ilk 11'de sahaya sürüpoynamak. Advocaat'ın alternatif bir planı daformülü. Hollandalı hoca, Rus futbolcuyu ön liberodala eşleştirip, önlerine ise'i monte edip krize çözüm bulabilir.Neustadter, milli maçta ağır şekilde sakatlanan takım arkadaşı Ozan Tufan'a twitter'dan "Geçmiş olsun Ozan abi" diye mesaj attı. "Abi"ye şaşıran Ozan'ın, kendisinden 7 yaş büyük Rus futbolcuya yanıtı, "Sağol... Abi" ve gülücük işareti oldu.