 ‘Roman’ formülü – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    ‘Roman’ formülü

    ‘Roman’ formülü
    Ozan'ın sakatlığında orta sahaya formül arayan Advocaat, çeşitli olasılıklar üzerinde duruyor. Birinci seçenek; Ozan'ın yerine Alper'i oynatmak. İkinci seçenek ise Van Persie'yi ilk 11'de sahaya sürüp 4-4-1-1 oynamak. Advocaat'ın alternatif bir planı da Roman Neustadter formülü. Hollandalı hoca, Rus futbolcuyu ön liberoda Topal'la eşleştirip, önlerine ise Josef'i monte edip krize çözüm bulabilir.

    Neee, abi mi dedin!
    Neustadter, milli maçta ağır şekilde sakatlanan takım arkadaşı Ozan Tufan'a twitter'dan "Geçmiş olsun Ozan abi" diye mesaj attı. "Abi"ye şaşıran Ozan'ın, kendisinden 7 yaş büyük Rus futbolcuya yanıtı, "Sağol... Abi" ve gülücük işareti oldu.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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