Persie’siz olmaz

Advocaat'ın, 4-4-1-1'e dönerek Ozan Tufan'ın yerine ilk 11'e monte etme seçeneğini elinde tuttuğu Robin van Persie için başka planları da var. Sarı-lacivertli hoca, idmanlarda uçan ve çok formda görünen vatandaşını Alanyaspor maçında forvetin en ucunda da görevlendirebilir. Bu durumda Emenike sağ kanata kayacak, Volkan Şen solda oynayacak, Sow ise yedeğe çıkacak.