 Persie’siz olmaz – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Persie’siz olmaz

    Persie’siz olmaz
    Advocaat'ın, 4-4-1-1'e dönerek Ozan Tufan'ın yerine ilk 11'e monte etme seçeneğini elinde tuttuğu Robin van Persie için başka planları da var. Sarı-lacivertli hoca, idmanlarda uçan ve çok formda görünen vatandaşını Alanyaspor maçında forvetin en ucunda da görevlendirebilir. Bu durumda Emenike sağ kanata kayacak, Volkan Şen solda oynayacak, Sow ise yedeğe çıkacak.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Persie’siz olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.