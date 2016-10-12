ManU'yu bırak Alanya'ya bak

Futbolcuların dünkü idmanda sürekli Avrupa Ligi’nde yapılacak maçtan bahsetmesi üzerine olaya el koyan Hollandalı, oyuncularını uyardı: Siz önce Alanyaspor’u yenin. En önemli maç ilk maçtır

Teknik direktör Dick Advocaat, dünkü antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu. Futbolcuların çalışması sırasında sık sık Avrupa Ligi'nde oynanacak Manchester United maçıyla ilgili konuşmasından rahatsız olan sarı-lacivertli çalıştırıcı, bir süre sonra bu muhabbetin uzamasına sinirlendi. Talebelerini toplayıp "Önümüzde daha önce oynayacağımız bir Alanyaspor maçı var. İlk maç her zaman en önemli maçtır. Herkes bunu iyice aklına soksun" diyerek söze başlayan Advocaat, sezonu maç maç değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.



SİZİ ANLIYORUM AMA

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından önce Alanyaspor maçını kazanmalarını isteyerek "Manchester'ı unutun. Sizi çok iyi anlıyorum, bu tip maçlar piyasa maçıdır, kendini gösterme maçıdır... Ama lig maçları da çok önemlidir. Çünkü şampiyonu belirler" diyerek hafif bir fırça attı.



Emre BOL