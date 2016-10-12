ManU'yu bırak Alanya'ya bak
Futbolcuların dünkü idmanda sürekli Avrupa Ligi’nde yapılacak maçtan bahsetmesi üzerine olaya el koyan Hollandalı, oyuncularını uyardı: Siz önce Alanyaspor’u yenin. En önemli maç ilk maçtır
Teknik direktör Dick Advocaat, dünkü antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu. Futbolcuların çalışması sırasında sık sık Avrupa Ligi'nde oynanacak Manchester United maçıyla ilgili konuşmasından rahatsız olan sarı-lacivertli çalıştırıcı, bir süre sonra bu muhabbetin uzamasına sinirlendi. Talebelerini toplayıp "Önümüzde daha önce oynayacağımız bir Alanyaspor maçı var. İlk maç her zaman en önemli maçtır. Herkes bunu iyice aklına soksun" diyerek söze başlayan Advocaat, sezonu maç maç değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.
SİZİ ANLIYORUM AMA
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından önce Alanyaspor maçını kazanmalarını isteyerek "Manchester'ı unutun. Sizi çok iyi anlıyorum, bu tip maçlar piyasa maçıdır, kendini gösterme maçıdır... Ama lig maçları da çok önemlidir. Çünkü şampiyonu belirler" diyerek hafif bir fırça attı.
Emre BOL
SİZİ ANLIYORUM AMA
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından önce Alanyaspor maçını kazanmalarını isteyerek "Manchester'ı unutun. Sizi çok iyi anlıyorum, bu tip maçlar piyasa maçıdır, kendini gösterme maçıdır... Ama lig maçları da çok önemlidir. Çünkü şampiyonu belirler" diyerek hafif bir fırça attı.
Emre BOL
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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