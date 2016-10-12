Değişim zordur
Advocaat’la daha ofansif anlayışa kavuşan sambacı, Hollandalı hoca ile takım olarak büyük bir değişim yaşadıklarını belirtti, “Bunun meyvelerini yeni yeni toplamaya başlıyoruz” dedi
Sarı-lacivertli ekipte Dick Advocaat ile değişime uğrayarak orta sahada hücuma daha yakın oynamaya başlayan Josef de Souza, yeni görevinin kendisini "özgürleştirdiğini" söyledi. Brezilyalı futbolcu, önceki sistemde daha dar bir kalıpta oynamak zorunda olduğunu belirtirken, "Advocaat'la kendimi yeniden keşfettim. Yeni pozisyonumda farklı özelliklerim ortaya çıktı" dedi.
CRİSTİAN'A BENZETİLİYOR
Benzer değişimi zamanında Aykut Kocaman'la Cristian Baroni'nin de yaşadığı hatırlatılan Josef, "Evet, bunu biliyorum. Cristian, Brezilya'da çok popüler olan bir futbolcuydu. Kendisini yakından tanıyorum. Umarım Fenerbahçe'de onun kadar uzun ömürlü ve başarılı olabilirim" diye konuştu. Josef, Ozan Tufan'ın sakatlığının takımı olumsuz yönde etkilememesi için Dick Advocaat'ın gerekli tedbirleri mutlaka alacağını sözlerine eklerken, ligdeki konumları hakkında ise şunları söyledi:
FUTBOLUMUZ İLERLİYOR
"Kısa sürede büyük bir değişim yaşadık. Vitor Pereira gittikten sonra yeni kurallar geldi. Hâlâ bunun sancılarını yaşıyoruz. Bu bir geçiş devresi ve bence futbolumuz hızla ilerliyor. Rakiplerimizle puan farkı makul düzeyde. Soğukkanlıyız, pozitif düşünüyoruz ve yarışımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk için ise her şey bizim elimizde."
ADVOCAAT'LA KENDiNi AŞTI
Bu sezon 4 lig maçında görev alıp 2 gol atan, 1 de asist gerçekleştiren Josef, geçen sezon Pereira'nın sisteminde hücumcu yönünü kullanamamış, 31 maçta 1 gol-1 asistle oynamıştı.
CRİSTİAN'A BENZETİLİYOR
Benzer değişimi zamanında Aykut Kocaman'la Cristian Baroni'nin de yaşadığı hatırlatılan Josef, "Evet, bunu biliyorum. Cristian, Brezilya'da çok popüler olan bir futbolcuydu. Kendisini yakından tanıyorum. Umarım Fenerbahçe'de onun kadar uzun ömürlü ve başarılı olabilirim" diye konuştu. Josef, Ozan Tufan'ın sakatlığının takımı olumsuz yönde etkilememesi için Dick Advocaat'ın gerekli tedbirleri mutlaka alacağını sözlerine eklerken, ligdeki konumları hakkında ise şunları söyledi:
FUTBOLUMUZ İLERLİYOR
"Kısa sürede büyük bir değişim yaşadık. Vitor Pereira gittikten sonra yeni kurallar geldi. Hâlâ bunun sancılarını yaşıyoruz. Bu bir geçiş devresi ve bence futbolumuz hızla ilerliyor. Rakiplerimizle puan farkı makul düzeyde. Soğukkanlıyız, pozitif düşünüyoruz ve yarışımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk için ise her şey bizim elimizde."
ADVOCAAT'LA KENDiNi AŞTI
Bu sezon 4 lig maçında görev alıp 2 gol atan, 1 de asist gerçekleştiren Josef, geçen sezon Pereira'nın sisteminde hücumcu yönünü kullanamamış, 31 maçta 1 gol-1 asistle oynamıştı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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