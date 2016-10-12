 Değişim zordur – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Değişim zordur

    Değişim zordur

    Advocaat’la daha ofansif anlayışa kavuşan sambacı, Hollandalı hoca ile takım olarak büyük bir değişim yaşadıklarını belirtti, “Bunun meyvelerini yeni yeni toplamaya başlıyoruz” dedi

    Sarı-lacivertli ekipte Dick Advocaat ile değişime uğrayarak orta sahada hücuma daha yakın oynamaya başlayan Josef de Souza, yeni görevinin kendisini "özgürleştirdiğini" söyledi. Brezilyalı futbolcu, önceki sistemde daha dar bir kalıpta oynamak zorunda olduğunu belirtirken, "Advocaat'la kendimi yeniden keşfettim. Yeni pozisyonumda farklı özelliklerim ortaya çıktı" dedi.

    CRİSTİAN'A BENZETİLİYOR
    Benzer değişimi zamanında Aykut Kocaman'la Cristian Baroni'nin de yaşadığı hatırlatılan Josef, "Evet, bunu biliyorum. Cristian, Brezilya'da çok popüler olan bir futbolcuydu. Kendisini yakından tanıyorum. Umarım 'de onun kadar uzun ömürlü ve başarılı olabilirim" diye konuştu. Josef, Ozan Tufan'ın sakatlığının takımı olumsuz yönde etkilememesi için Dick Advocaat'ın gerekli tedbirleri mutlaka alacağını sözlerine eklerken, ligdeki konumları hakkında ise şunları söyledi:

    FUTBOLUMUZ İLERLİYOR
    "Kısa sürede büyük bir değişim yaşadık. Vitor Pereira gittikten sonra yeni kurallar geldi. Hâlâ bunun sancılarını yaşıyoruz. Bu bir geçiş devresi ve bence futbolumuz hızla ilerliyor. Rakiplerimizle puan farkı makul düzeyde. Soğukkanlıyız, pozitif düşünüyoruz ve yarışımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk için ise her şey bizim elimizde."

    ADVOCAAT'LA KENDiNi AŞTI
    Bu sezon 4 lig maçında görev alıp 2 gol atan, 1 de asist gerçekleştiren Josef, geçen sezon Pereira'nın sisteminde hücumcu yönünü kullanamamış, 31 maçta 1 gol-1 asistle oynamıştı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Değişim zordur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.