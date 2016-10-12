 Bu coşkuyu asla kaybetmeyin – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bu coşkuyu asla kaybetmeyin

    Bu coşkuyu asla kaybetmeyin
    Advocaat, Manchester muhabbetine sinirlense de futbolcularının hakkını teslim etmeyi de unutmadı. Sarı-lacivertliler, dünkü idmanda hırslı ve istekli çalışmalarıyla dikkat çekerken, yüzler de hep gülüyordu. Hollandalı hoca, idman bitiminde "Bu azminiz çok güzel. Kazanma arzunuzu ve coşkunuzu hiç kaybetmeyin. Böyle devam edersek karşımızda kimse duramaz" diyerek talebelerini ateşledi.

    Alper de hırs yaptı
    'de göz dolduran bir başka isim de Alper Potuk'tu. Ozan'ın sakatlanmasının ardından formaya en yakın isim olan Alper, hocasının gözüne girmek için tam kapasiteyle çalıştı. Alper'in yakın çevresine "Bu fırsatı iyi değerlendireceğim" dediği bildirildi.

    Emenike ile RvP coşkuyu verdi
    F.Bahçe, maçının hazırlıklarına, dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışan sarı- lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı noktaladı. Emenike ve Van Persie'nin oldukça sıkı çalıştığı antrenmana milli takımlarda bulunan Şener, İsmail, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Sow, Skrtel ve Kjaer ile sakat olan Ozan Tufan katılmadı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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