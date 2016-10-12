Bu coşkuyu asla kaybetmeyin
Advocaat, Manchester muhabbetine sinirlense de futbolcularının hakkını teslim etmeyi de unutmadı. Sarı-lacivertliler, dünkü idmanda hırslı ve istekli çalışmalarıyla dikkat çekerken, yüzler de hep gülüyordu. Hollandalı hoca, idman bitiminde "Bu azminiz çok güzel. Kazanma arzunuzu ve coşkunuzu hiç kaybetmeyin. Böyle devam edersek karşımızda kimse duramaz" diyerek talebelerini ateşledi.
Alper de hırs yaptı
Fenerbahçe'de göz dolduran bir başka isim de Alper Potuk'tu. Ozan'ın sakatlanmasının ardından formaya en yakın isim olan Alper, hocasının gözüne girmek için tam kapasiteyle çalıştı. Alper'in yakın çevresine "Bu fırsatı iyi değerlendireceğim" dediği bildirildi.
Emenike ile RvP coşkuyu verdi
F.Bahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışan sarı- lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı noktaladı. Emenike ve Van Persie'nin oldukça sıkı çalıştığı antrenmana milli takımlarda bulunan Şener, İsmail, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Sow, Skrtel ve Kjaer ile sakat olan Ozan Tufan katılmadı.
Alper de hırs yaptı
Fenerbahçe'de göz dolduran bir başka isim de Alper Potuk'tu. Ozan'ın sakatlanmasının ardından formaya en yakın isim olan Alper, hocasının gözüne girmek için tam kapasiteyle çalıştı. Alper'in yakın çevresine "Bu fırsatı iyi değerlendireceğim" dediği bildirildi.
Emenike ile RvP coşkuyu verdi
F.Bahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına, dün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Koordinasyon, çabukluk ve pas çalışan sarı- lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı noktaladı. Emenike ve Van Persie'nin oldukça sıkı çalıştığı antrenmana milli takımlarda bulunan Şener, İsmail, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Sow, Skrtel ve Kjaer ile sakat olan Ozan Tufan katılmadı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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