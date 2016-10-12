Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp yıldızı Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde yine finali hedeflediklerini söyledi. Geçen sezon finali CSKA'ya kaybettiklerini hatırlatan başarılı oyuncu, "İstanbul'da dörtlü final iyi bir motivasyona sahibiz. Brose maçıyla açacağımız sezondan çok umutluyuz. Biz final takımıyız" dedi.