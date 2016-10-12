‘Biz final takımıyız’
Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp yıldızı Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde yine finali hedeflediklerini söyledi. Geçen sezon finali CSKA'ya kaybettiklerini hatırlatan başarılı oyuncu, "İstanbul'da dörtlü final iyi bir motivasyona sahibiz. Brose maçıyla açacağımız sezondan çok umutluyuz. Biz final takımıyız" dedi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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