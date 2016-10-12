“20 gün içinde dönerim” demiş
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, milli maçta sakatlanan ve devreyi kapattığı iddia edilen Ozan Tufan'la ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Ozan ile telefonla görüştüm, liflerinde kopma olduğunu, 20 günde sahalara döneceğini söyledi" dedi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
“20 gün içinde dönerim” demiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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