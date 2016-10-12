 “20 gün içinde dönerim” demiş – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    “20 gün içinde dönerim” demiş

    “20 gün içinde dönerim” demiş
    Yeni Teknik Direktörü İrfan Buz, milli maçta sakatlanan ve devreyi kapattığı iddia edilen Ozan Tufan'la ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Ozan ile telefonla görüştüm, liflerinde kopma olduğunu, 20 günde sahalara döneceğini söyledi" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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