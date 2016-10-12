2 teklif aldım gitmedim
Basketbol takımının bir başka önemli ismi Luigi Datome de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. İtalyan basketbolcu ayrıca önemli bir bilgi paylaştı: "Takımda şampiyonluğa ulaşmak için NBA'den gelen teklifleri reddedenler var. Vesely ve Bogdanovic gibi. Ben de 2 teklif aldım ama beni heyecanladıran yer burası olduğu için kaldım."
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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