 2 teklif aldım gitmedim – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    2 teklif aldım gitmedim

    2 teklif aldım gitmedim
    Basketbol takımının bir başka önemli ismi Luigi Datome de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. İtalyan basketbolcu ayrıca önemli bir bilgi paylaştı: "Takımda şampiyonluğa ulaşmak için 'den gelen teklifleri reddedenler var. Vesely ve Bogdanovic gibi. Ben de 2 teklif aldım ama beni heyecanladıran yer burası olduğu için kaldım."
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 teklif aldım gitmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.