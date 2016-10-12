1.2 milyon euro
Fenerbahçe, milli maçta sakatlanarak devreyi kapatan Ozan Tufan için Kulüpleri Koruma Programı kapsamında FIFA’dan işte bu parayı alabilir.
Fenerbahçe, milli takımın İzlanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan için FİFA'ya tazminat başvurusu yapacak. Kulüpleri Koruma Programı'ndan faydalanmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, gerekli sakatlık raporlarını hazırladıktan sonra hukuk kurulu kanalıyla önümüzdeki günlerde FIFA'ya müracaat edecek. FIFA, Kulüpleri Koruma Programı kapsamında milli maçlarda sakatlanan oyuncular için kulüplerine günlük maksimum 20 bin euro ödüyor. Tazminat miktarı, oyuncunun kulüpteki maaşına göre değişiklik gösterebiliyor. Bunun için sakatlanan oyuncunun en az 28 gün sahalardan uzak kalması gerekiyor.
MASRAFLARI DA İSTEYECEK
Fenerbahçe Kulübü, Ozan'ın iyileşme sürecini 1.5-2 ay arasında gösterdi. FIFA, Fenerbahçe'nin başvurusunu haklı görürse 1.2 milyon euro'luk bir ödeme yapabilir. Sarı-lacivertli kulübün, FIFA'dan Ozan Tufan'ın hastane ve tedavi masraflarını da isteme hakkı var. Fenerbahçe Hukuk Kurulu'nun FIFA'dan bunu da talep edeceği öğrenildi.
REAL MADRİD ÖRNEĞİ
FIFA, Kulüpleri Koruma Programı kapsamında ilk ciddi ödemesini 2013 yılında Real Madrid'e yapmıştı. İspanyol Kulübü, milli takımda sakatlanan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Marcelo için FIFA'dan 1 milyon 150 bin euro'luk bir ödeme almıştı.
MASRAFLARI DA İSTEYECEK
Fenerbahçe Kulübü, Ozan'ın iyileşme sürecini 1.5-2 ay arasında gösterdi. FIFA, Fenerbahçe'nin başvurusunu haklı görürse 1.2 milyon euro'luk bir ödeme yapabilir. Sarı-lacivertli kulübün, FIFA'dan Ozan Tufan'ın hastane ve tedavi masraflarını da isteme hakkı var. Fenerbahçe Hukuk Kurulu'nun FIFA'dan bunu da talep edeceği öğrenildi.
REAL MADRİD ÖRNEĞİ
FIFA, Kulüpleri Koruma Programı kapsamında ilk ciddi ödemesini 2013 yılında Real Madrid'e yapmıştı. İspanyol Kulübü, milli takımda sakatlanan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Marcelo için FIFA'dan 1 milyon 150 bin euro'luk bir ödeme almıştı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
1.2 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.