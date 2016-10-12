 1.2 milyon euro – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    1.2 milyon euro

    1.2 milyon euro

    , milli maçta sakatlanarak devreyi kapatan Ozan Tufan için Kulüpleri Koruma Programı kapsamında ’dan işte bu parayı alabilir.

    , milli takımın İzlanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ozan Tufan için FA'ya tazminat başvurusu yapacak. Kulüpleri Koruma Programı'ndan faydalanmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, gerekli sakatlık raporlarını hazırladıktan sonra hukuk kurulu kanalıyla önümüzdeki günlerde 'ya müracaat edecek. FIFA, Kulüpleri Koruma Programı kapsamında milli maçlarda sakatlanan oyuncular için kulüplerine günlük maksimum 20 bin euro ödüyor. Tazminat miktarı, oyuncunun kulüpteki maaşına göre değişiklik gösterebiliyor. Bunun için sakatlanan oyuncunun en az 28 gün sahalardan uzak kalması gerekiyor.

    MASRAFLARI DA İSTEYECEK
    Kulübü, Ozan'ın iyileşme sürecini 1.5-2 ay arasında gösterdi. FIFA, Fenerbahçe'nin başvurusunu haklı görürse 1.2 milyon euro'luk bir ödeme yapabilir. Sarı-lacivertli kulübün, FIFA'dan Ozan Tufan'ın hastane ve tedavi masraflarını da isteme hakkı var. Fenerbahçe Hukuk Kurulu'nun FIFA'dan bunu da talep edeceği öğrenildi.

    REAL MADRİD ÖRNEĞİ
    FIFA, Kulüpleri Koruma Programı kapsamında ilk ciddi ödemesini 2013 yılında 'e yapmıştı. İspanyol Kulübü, milli takımda sakatlanan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Marcelo için FIFA'dan 1 milyon 150 bin euro'luk bir ödeme almıştı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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