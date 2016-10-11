Wiel: Blanc beni yeterli bulmadı
Sarı-lacivertli takımın Hollandalı sağ beki Gregory van der Wiel, PSG'de yeterince istenmediği için Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söyledi. Paris ekibinde oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Laurent Blanc hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Blanc ile aramızda iyi bir ilişki yoktu. Beni PSG için yeterince iyi bulmuyordu. Neyi yanlış yaptım bilmiyorum" diye konuştu. Wiel, PSG'deki 4 yılının kendisini çocukluktan olgunluğa taşıdığını sözlerine eklerken, Paris'i özlediğini söyledi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Wiel: Blanc beni yeterli bulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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