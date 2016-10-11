 Wiel: Blanc beni yeterli bulmadı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Wiel: Blanc beni yeterli bulmadı

    Wiel: Blanc beni yeterli bulmadı
    Sarı-lacivertli takımın Hollandalı sağ beki , 'de yeterince istenmediği için 'yi tercih ettiğini söyledi. Paris ekibinde oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Laurent Blanc hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse Blanc ile aramızda iyi bir ilişki yoktu. Beni PSG için yeterince iyi bulmuyordu. Neyi yanlış yaptım bilmiyorum" diye konuştu. Wiel, PSG'deki 4 yılının kendisini çocukluktan olgunluğa taşıdığını sözlerine eklerken, Paris'i özlediğini söyledi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:20
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