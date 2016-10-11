Saran 8 yıllık davayı kazandı
Yönetimin kulüpten ihracını istediği eski yöneticilerden Sadettin Saran, 8 yıl süren davayı kazandı. Davanın yargıtay sürecini de kazanıp üyelik hakkını yeniden alan Saran, "Tüm itirazlara, her şeye rağmen davayı kazandım, evraklarımın resmileşmesini bekliyorum" diye konuştu. Ali Koç'un başkanlığa aday olması durumunda kendisini destekleyeceğini belirten Saran, "Ben illa aday olacağım diye bir şey yok. Ali bey aday olmazsa biz oluruz" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Saran 8 yıllık davayı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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