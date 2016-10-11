 Saran 8 yıllık davayı kazandı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Saran 8 yıllık davayı kazandı

    Saran 8 yıllık davayı kazandı
    Yönetimin kulüpten ihracını istediği eski yöneticilerden Sadettin Saran, 8 yıl süren davayı kazandı. Davanın yargıtay sürecini de kazanıp üyelik hakkını yeniden alan Saran, "Tüm itirazlara, her şeye rağmen davayı kazandım, evraklarımın resmileşmesini bekliyorum" diye konuştu. Ali Koç'un başkanlığa aday olması durumunda kendisini destekleyeceğini belirten Saran, "Ben illa aday olacağım diye bir şey yok. Ali bey aday olmazsa biz oluruz" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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