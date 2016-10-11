Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı

Aziz Yıldırım Yönetimi'nin kulüpten ihracını istediği Saran, açtığı davanın yargıtay sürecini de kazanarak üyelik hakkını yeniden aldı. Sadettin Saran bundan sonraki süreçte izleyeceği yolu açıkladı.



TSYD Genel Merkezi'nin yapımına destek olan ve tesislerin bugünkü açılışında konuşan Sadettin Saran şunları söyledi:



"Tüm itirazlara rağmen geri döndüm, herşeye rağmen davayı kazandım, evraklarım kulüpte ve resmileşmesini bekliyorum artık."

"AZİZ YILDIRIM YARGITAY SONUÇLANINCA BIRAKACAĞIM DEMİŞTİ"

"Sayın Aziz Yıldırım yargıtay sonuçlanınca bırakacağım dedi. Ben de adayım. İnşallah sağlığımız ile ilgili bir sorun çıkmadığı sürece kongrede Fenerbahçe başkanlığına adayım."

"ALİ KOÇ BU YÖNETİMİN DEVAMI OLARAK ADAY OLACAKSA, KENDİSİNİ DESTEKLERİZ"

"Ama Aziz Bey Ali Koç'u destekleyeceğini söylemişti, öyle olursa, Ali Koç bu yönetimin devamı olarak aday olacaksa , benim illa da aday olmuş olmak için aday olacağım diye bir şey yok. Ali Koç'u destekleriz. Ali Koç aday olmazsa da biz oluruz.

"FENERBAHÇE DÜZELECEKTİR, ADVOCAAT İYİ BİR İNSAN VE İYİ BİR HOCA. TARAFTARLAR YENİDEN STADI DOLDURACAKTIR"

Fenerbahçe'nin transfere harcadığı paralar ve takımın başarı durumu üzerine sorulan bir soruya ise Sadettin Saran şu cevabı verdi:



"Transfer için harcanan bütçeleri düşündüğümüzde çok daha iyi durumda olması lazım takımın. Bu kadar para harcanmasına ve elimize geçen futbolculara baktığımızda şampiyonluğun en büyük adayıyız. Fenerbahçe'nin büyüklüğü taraftarından gelir, demek ki bir kırgınlıkları var ama başarı geldikçe stad dolacaktır."



DAVA SÜRECİ 8 YIL SÜRDÜ



Toplam 8 yıllık bir sürece yayılan davada son olarak Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden haksız olarak ihraç edildiği yönündeki mahkeme kararını onamış ve onama kararını taraflara tebliğ etmişti. Kulüp avukatları kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından "karar düzeltme" başvurusunda bulunarak, dava dosyasının tekrar Yargıtay'a gönderilmesini ve Yargıtay'ın Sadettin Saran lehine vermiş olduğu "onama" kararını tekrar gözden geçirmesini talep etmişlerdi. Hukuken son aşama olan karar düzeltme süreci de sonuçlandı ve Yargıtay Saran'ın Fenerbahçe'den haksız ihraç edildiğini son kez karara bağlamış oldu.



Sadettin Saran daha önce iki kez davayı kazanmış, ancak Aziz Yıldırım her iki seferde de Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu.