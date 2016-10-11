Ozan'ın sakatlığı planları alt üst etti
Ozan Tufan'ın sakatlığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın planlarını bozdu.
Geldiği günden beri takımı hızla tanımaya çalışan Hollandalı Teknik Adam, son haftalarda orta saha şablonunu belirlemiş ve M.Topal-Josef-Ozan üçlüsünü birlikte oynatıyordu. Ozan'ın en az 1.5 ay sürecek olan sakatlığına bir de antrenmanlara başlaması ve maç temposunu yakalayacağı süre eklenince genç oyuncu ilk yarıyı kapattı.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Advocaat, Mehmet Topal ve Josef de Souza'nın yanında görev yapacak isim konusunda arayış içinde. Hazır durumda olan Alper Potuk'un bu bölge için 1 numaralı aday olduğu öğrenilirken, Hollandalı çalıştırıcı Salih Uçan ve Neustadter'i de alternatif olarak 18 kişilik kadroya alabilir.
Hafta sonuna kadar yapılacak çalışmalarda sakatlık yaşanmadığı takdirde muhtemel 11 şöyle:
Volkan Demirel
Şener Kjaer Skrtel İsmail
M.Topal Josef
Alper
Volkan Sow
Emenike
Advocaat'ın 4-4-2 formatına dönme planını da seçenekleri arasında bulundurduğu ve iç saha maçı olması dolayısıyla çift forvet sahaya çıkabileceği de bir ihtimal. Bu durumda muhtemel 11 şöyle:
Volkan Demirel
Şener Kjaer Skrtel İsmail
M.Topal Josef
Volkan Sow (Alper)
V.Persie Emenike
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 12:27
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Toplam 3
Yorum
ged 61 ersun yanal ın bir an önce kafasını toplayıp bu oyun sisteminden vede bu şaşkınlıktan kurtulması gerekiyor..ve bu hucum sistemi ile bu takımın gol atması ve galip gelmesi ancak tesadüflerle olur..boş yere yeni takım olmuşuz ve sabır gerektiriyor masallarıyle kendimizi kandırmıyalım...
- Trabzonspor'a transfer müjdesi
Toplam 2
Yorum
ged 61 sayın aydın boş yere uğraşıp masraf yapmayın nasılsa ersun yanal yeni transferleri oynatmıyor...
- Masaya dahi gelemez!
Toplam 2
Yorum
bunlar konusulmalı evet biraz muhalefet iyi olur ama artık herşey bi açıklansın yaa gizli kapaklı işler olmasın
Ozan'ın sakatlığı planları alt üst etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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