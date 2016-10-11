Ozan'ın sakatlığı planları alt üst etti

Geldiği günden beri takımı hızla tanımaya çalışan Hollandalı Teknik Adam, son haftalarda orta saha şablonunu belirlemiş ve M.Topal-Josef-Ozan üçlüsünü birlikte oynatıyordu. Ozan'ın en az 1.5 ay sürecek olan sakatlığına bir de antrenmanlara başlaması ve maç temposunu yakalayacağı süre eklenince genç oyuncu ilk yarıyı kapattı.

Fenerbahçe'nin teknik patronu Advocaat, Mehmet Topal ve Josef de Souza'nın yanında görev yapacak isim konusunda arayış içinde. Hazır durumda olan Alper Potuk'un bu bölge için 1 numaralı aday olduğu öğrenilirken, Hollandalı çalıştırıcı Salih Uçan ve Neustadter'i de alternatif olarak 18 kişilik kadroya alabilir.

Hafta sonuna kadar yapılacak çalışmalarda sakatlık yaşanmadığı takdirde muhtemel 11 şöyle:

Volkan Demirel

Şener Kjaer Skrtel İsmail

M.Topal Josef

Alper

Volkan Sow

Emenike

Advocaat'ın 4-4-2 formatına dönme planını da seçenekleri arasında bulundurduğu ve iç saha maçı olması dolayısıyla çift forvet sahaya çıkabileceği de bir ihtimal. Bu durumda muhtemel 11 şöyle:

Volkan Demirel

Şener Kjaer Skrtel İsmail

M.Topal Josef

Volkan Sow (Alper)

V.Persie Emenike