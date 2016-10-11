Ozan devreyi kapattı
Genç futbolcunun, İzlanda maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol ayak bileğindeki 2 bağın koptuğu bildirildi. Ozan’ın tam hazır olarak sahalara dönmesi ligin 2. yarısını bulacak
A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Genç futbolcunun sakatlığının oldukça ciddi olması nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi. Sol ayak bileğinde 2 bağın koptuğu belirtilen sarı-lacivertli oyuncunun tedavi sürecinin uzun süreceği için takıma dönüşünün ilk yarının sonlarını bulacağı vurgulanırken, eski formuna ancak ikinci yarının başlangıç zamanında erişeceği bilgisi paylaşıldı. yalnız bırakmadı Milli Takım kafilesinin İstanbul'a gelişinde ayağına basamadığı için tekerlekli sandalyede bekleyen Ozan'ın oldukça moralsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ozan Tufan'ı İzlanda'da uçağa bindiren isim ise Volkan Şen'di. Tecrübeli futbolcu, eski dostunun yanından bir olsun ayrılmadı. Milli Takım'ın hocası Fatih Terim de Ozan'a 'Geçmiş olsun' diye rek yanağını okşayarak kendisini avuttu.
FORMA ALPER'İN
Ozan'ın durumu Fenerbahçe'de o bölgede doğan boşluğun kim ile dolacağı sorusunu akıllara getirdi. En yakın zamandaki Alanyaspor ve Manchester United maçlarında kimin oynayacağı konusunda yardımcılarıyla görüşen Dick Advocaat'ın formayı büyük oranda Alper Potuk'a teslim edeceği kaydedildi. Advoccat, bir ihtimal de olsa 4-4-1-1'e dönüp Van Persie'ye de şans tanıyabilir.
FIFA ve TFF'DEN TAZMiNAT TALEBi
F.Bahçe, Ozan için hem FIFA hem de TFF'ye tazminat talebinde bulunacak. FIFA'nın 2011'de yürürlüğe koyduğu Kulüpleri Koruma Programı çerçevesinde, 21 yaşındaki futbolcunun forma giymediği sürece maç başı ücretlerini talep etme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, ayrıca TFF'den de tedavi masraflarını ve maç başı parasını alma hakkını kazanacak. Fenerbahçe ile 10 bin euro maç başı sözleşme izleyen Ozan 10 hafta forma giyemezse TFF, 100 bin euro tazminat ödeyecek. FIFA raporları inceledikten sonra başvurulara yanıt veriyor.
Emre BOL
FORMA ALPER'İN
Ozan'ın durumu Fenerbahçe'de o bölgede doğan boşluğun kim ile dolacağı sorusunu akıllara getirdi. En yakın zamandaki Alanyaspor ve Manchester United maçlarında kimin oynayacağı konusunda yardımcılarıyla görüşen Dick Advocaat'ın formayı büyük oranda Alper Potuk'a teslim edeceği kaydedildi. Advoccat, bir ihtimal de olsa 4-4-1-1'e dönüp Van Persie'ye de şans tanıyabilir.
FIFA ve TFF'DEN TAZMiNAT TALEBi
F.Bahçe, Ozan için hem FIFA hem de TFF'ye tazminat talebinde bulunacak. FIFA'nın 2011'de yürürlüğe koyduğu Kulüpleri Koruma Programı çerçevesinde, 21 yaşındaki futbolcunun forma giymediği sürece maç başı ücretlerini talep etme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, ayrıca TFF'den de tedavi masraflarını ve maç başı parasını alma hakkını kazanacak. Fenerbahçe ile 10 bin euro maç başı sözleşme izleyen Ozan 10 hafta forma giyemezse TFF, 100 bin euro tazminat ödeyecek. FIFA raporları inceledikten sonra başvurulara yanıt veriyor.
Emre BOL
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Ozan devreyi kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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