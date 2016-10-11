 Fener’den UEFA’ya “hissedar” kıskacı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Fener’den ’ya “hissedar” kıskacı

    Fener’den UEFA’ya “hissedar” kıskacı

    F.Bahçe yönetimi, kulüp Şike Davası'nda Yargıtay'dan da aklanırsa, topuyla tüfeğiyle harekete geçecek.

    Yurt içi ve dışında dava maratonu start alacak. Sarı-lacivertlilerin 'ya karşı açacağı davaya ise F.Bahçe Sportif AŞ'de kağıtları olan tüm iştirakçilerin davet edileceği öğrenildi. Bu süreçte "şike lekesi" yüzünden yatırımcıların zararlarının karşılanmasının isteneceği bildirilirken, yönetimin UEFA'ya karşı dava açacak her bir Sportif AŞ iştirakçisine hukuki destek sağlayacağı ifade edildi.

    Yargıtay sonrası ihraç süreci başlıyor
    Şike davası süresince ısrarla, "Bu bir kumpastır" diyen Başkanı 'ın karşısında duran isimler ile bunun siyasi bir dava olmadığını iddia eden bazı Fenerbahçeliler'in kulüp üyeliğinden atılması gündeme geldi. Aralarında eski futbolcuların, eski idarecilerin ve üyesi bazı ünlü gazetecilerin de bulunduğu muhalif listesi bir hayli kabarık. Fenerbahçe yönetiminin, Yargıtay'dan çıkacak nihai karar sonrası bu isimlerin kulüpten ihracı için harekete geçme hazırlığında olduğu öğrenildi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:17
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