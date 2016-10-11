Fener’den UEFA’ya “hissedar” kıskacı
F.Bahçe yönetimi, kulüp Şike Davası'nda Yargıtay'dan da aklanırsa, topuyla tüfeğiyle harekete geçecek.
Yurt içi ve dışında dava maratonu start alacak. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya karşı açacağı davaya ise F.Bahçe Sportif AŞ'de kağıtları olan tüm iştirakçilerin davet edileceği öğrenildi. Bu süreçte "şike lekesi" yüzünden yatırımcıların zararlarının karşılanmasının isteneceği bildirilirken, yönetimin UEFA'ya karşı dava açacak her bir Sportif AŞ iştirakçisine hukuki destek sağlayacağı ifade edildi.
Yargıtay sonrası ihraç süreci başlıyor
Şike davası süresince ısrarla, "Bu bir kumpastır" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın karşısında duran isimler ile bunun siyasi bir dava olmadığını iddia eden bazı Fenerbahçeliler'in kulüp üyeliğinden atılması gündeme geldi. Aralarında eski futbolcuların, eski idarecilerin ve Fenerbahçe üyesi bazı ünlü gazetecilerin de bulunduğu muhalif listesi bir hayli kabarık. Fenerbahçe yönetiminin, Yargıtay'dan çıkacak nihai karar sonrası bu isimlerin kulüpten ihracı için harekete geçme hazırlığında olduğu öğrenildi.
Yargıtay sonrası ihraç süreci başlıyor
Şike davası süresince ısrarla, "Bu bir kumpastır" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın karşısında duran isimler ile bunun siyasi bir dava olmadığını iddia eden bazı Fenerbahçeliler'in kulüp üyeliğinden atılması gündeme geldi. Aralarında eski futbolcuların, eski idarecilerin ve Fenerbahçe üyesi bazı ünlü gazetecilerin de bulunduğu muhalif listesi bir hayli kabarık. Fenerbahçe yönetiminin, Yargıtay'dan çıkacak nihai karar sonrası bu isimlerin kulüpten ihracı için harekete geçme hazırlığında olduğu öğrenildi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Fener’den UEFA’ya “hissedar” kıskacı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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