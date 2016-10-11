 Fenerbahçe'ye Lens müjdesi – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    'ye müjdesi

    Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
    'in sakatlığının sanılandan ciddi olduğu, maçının yanı sıra 20 Ekim'deki Manchester United karşılaşmasında da forma giyemeyeceği yönündeki haberler can sıktı. Ancak bu bilgilerin doğru olmadığı, Hollandalı yıldızın ManU maçına kadar tamamen hazır durama geleceğini bildirildi. Lens, güçlü fizik yapısının da avantajıyla hızla iyi duruma geliyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:00
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