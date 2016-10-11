Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Lens'in sakatlığının sanılandan ciddi olduğu, Alanyaspor maçının yanı sıra 20 Ekim'deki Manchester United karşılaşmasında da forma giyemeyeceği yönündeki haberler can sıktı. Ancak bu bilgilerin doğru olmadığı, Hollandalı yıldızın ManU maçına kadar tamamen hazır durama geleceğini bildirildi. Lens, güçlü fizik yapısının da avantajıyla hızla iyi duruma geliyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hadsiz İzlandalı Halldorsson!
Toplam 8
Yorum
rezillik rezillik valla başka bişey bulamıyorum 80.000.000 bir ülkeyi bböyle yerlere düşüremzsiniz fatih terim istifa
- Aatif kapışması
Toplam 3
Yorum
GS li izlandanın teknik futbolla Alakası yok fiziki mücadele tamamen sertlikle rakip takımı sindiriyorlar Karşılık versen kol bacak kıracaklar
- Hadsiz İzlandalı Halldorsson!
Toplam 8
Yorum
kuru neden hadsiz anlamadim ulan adam yere yatmadi 90 dakika boyunca
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