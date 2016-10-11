Fenerbahçe'de 9 eksik
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Milli oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer'in idmanda yer almadığı vurgulandı.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:30
- Hadsiz İzlandalı Halldorsson!
Toplam 16
Yorum
Doğrucu Haddimizi bildirmiş adam ne bozuluyorsak önce TFF'ni sonra Koordinatörünü değiştirmezsen elin oğlu daha çook haddimizi bildirir.mucizelerde her zaman olmaz paça kurtulmaz
- 30 yıl sonra ilk kez
Toplam 1
Yorum
Cenk İlklerin hocasınada bu yakışırdı helal olsun Fatih Hoca
- Yeni transfer van Persie
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 rvp nin hazır olmayan hali ligde 16 avrupa ve kupada 6 toplamda 22 gol attı.sizin el üstü tuttuğunuz gomez 24 gol attı gözüm hadi boş yapma
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