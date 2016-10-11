 Fenerbahçe'de 9 eksik – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    'de 9 eksik

    Fenerbahçe'de 9 eksik

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü Aytemiz ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertlilerin, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda organizasyonlar üzerinde durduğu belirtildi. Dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanın tamamlandığı kaydedildi.

    Milli oyuncular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer'in idmanda yer almadığı vurgulandı.

    , Aytemiz karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:30
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