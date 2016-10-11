 F.Bahçe, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü

    F.Bahçe, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde U21 takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde oynanan antrenman maçını profesyonel takımı 5-1 kazandı. Golleri; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli (k.k.), Josef de Souza ve Robin van Persie kaydetti. U21 takımının tek golünü ise Hasan kaydetti. Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:45
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