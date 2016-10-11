F.Bahçe, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Fenerbahçe U21 takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde oynanan antrenman maçını profesyonel futbol takımı 5-1 kazandı. Golleri; Aatif Chahechouhe (2), Yiğithan Güveli (k.k.), Josef de Souza ve Robin van Persie kaydetti. U21 takımının tek golünü ise Hasan kaydetti. Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer antrenmanda yer almadı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor
Toplam 1
Yorum
eminiz altyapıdan birisine şans verdi diye tüm dünyanın ilgisi galatasarayın üzerinde öyle mi..? hmm.........
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 2
Yorum
anlam veremiyorum yahu bunlar nasıl şirket sahipleri az zarar yaptık diye seviniyorlar her sezonu zararla kapatmak zorunda mısınız?
- FORMAMI ÖZLEDİM
Toplam 1
Yorum
bekir sıtkı GEÇMİŞ OLSUN DİYORUN.. TÜM Y. MALATYASPOR LULARA SEVGİLER
F.Bahçe, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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