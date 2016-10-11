Emre “nefret” listesinde ikinci
Emre Belözoğlu, İngilizler'in futhead.com sitesinde yaptığı "en nefret edilen oyuncular" anketinde ikinci sırada yer aldı. Emre'yi listede ikinci sıraya taşıyan, 2012'de F.Bahçe forması giydiği dönemde Trabzonsporlu Zokora hakkındaki "ırkçı" sözleri oldu. Listenin 1. sırasında 2015'te Werder Bremen'den para için 2. Lig ekibi Leipzig'e giden Davie Selke var.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Emre “nefret” listesinde ikinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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