 Emre “nefret” listesinde ikinci – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Emre “nefret” listesinde ikinci

    Emre “nefret” listesinde ikinci
    Emre Belözoğlu, İngilizler'in futhead.com sitesinde yaptığı "en nefret edilen oyuncular" anketinde ikinci sırada yer aldı. Emre'yi listede ikinci sıraya taşıyan, 2012'de F.Bahçe forması giydiği dönemde Trabzonsporlu Zokora hakkındaki "ırkçı" sözleri oldu. Listenin 1. sırasında 2015'te Werder Bremen'den para için ekibi Leipzig'e giden Davie Selke var.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:16
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