Bjarnason: Ozan için üzgünüm
Milli karşılaşmada Ozan'ı sakatlayan isim olan İzlandalı Birkir Bjarnason, sebep olduğu bu durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. "Böyle olmasını istemezdim, üzgünüm. Maç anında böyle şeyler olabiliyor. Bazen mücadele içinde kendinizi kaybediyorsunuz" ifadelerini kullanan orta saha oyuncusu, "Kendisine bol şans diliyorum. Umarım en kısa sürede iyileşir ve Türkiye'de oynayacağımız maçta tekrar karşılıklı şans buluruz" şeklinde konuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Bjarnason: Ozan için üzgünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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