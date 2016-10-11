 Bjarnason: Ozan için üzgünüm – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Bjarnason: Ozan için üzgünüm

    Bjarnason: Ozan için üzgünüm
    Milli karşılaşmada Ozan'ı sakatlayan isim olan İzlandalı Birkir Bjarnason, sebep olduğu bu durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. "Böyle olmasını istemezdim, üzgünüm. Maç anında böyle şeyler olabiliyor. Bazen mücadele içinde kendinizi kaybediyorsunuz" ifadelerini kullanan orta saha oyuncusu, "Kendisine bol şans diliyorum. Umarım en kısa sürede iyileşir ve 'de oynayacağımız maçta tekrar karşılıklı şans buluruz" şeklinde konuştu.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:30
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