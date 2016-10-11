Advocaat mesaiye başladı
Kanarya, 2 günlük iznin ardından Alanyaspor maçı hazırlıklarına dün yeniden start verdi. 16.30'da başlayan antrenmanı 1 haftadır Hollanda'da olan ve dün dönen teknik direktör Dick Advocaat yönetti. Pas organizasyonlarının denendiği çalışma çift kale maçla bitti. Milli takımlarda bulunan Şener, İsmail, Topal, Volkan Şen, Salih, Sow, Skrtel ve Kjaer idmana katılmadı.
Salih'e yakın takip
Salih Uçan, bugün saat 17.00'de U21 Milli Takımı'nın Alanya'da Slovakya ile yapacağı kritik mücadelede forma giyecek. Milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmek için grupta lider bulunan rakibini mutlaka yenmek zorunda. Dick Advocaat, bu maçta kendisine büyük sorumluluk düşen genç futbolcunun performansını yakından takip ettirecek.
Salih'e yakın takip
Salih Uçan, bugün saat 17.00'de U21 Milli Takımı'nın Alanya'da Slovakya ile yapacağı kritik mücadelede forma giyecek. Milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmek için grupta lider bulunan rakibini mutlaka yenmek zorunda. Dick Advocaat, bu maçta kendisine büyük sorumluluk düşen genç futbolcunun performansını yakından takip ettirecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Advocaat mesaiye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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