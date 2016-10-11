 Advocaat mesaiye başladı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    mesaiye başladı

    Advocaat mesaiye başladı
    Kanarya, 2 günlük iznin ardından Alanyaspor maçı hazırlıklarına dün yeniden start verdi. 16.30'da başlayan antrenmanı 1 haftadır Hollanda'da olan ve dün dönen teknik direktör Dick Advocaat yönetti. Pas organizasyonlarının denendiği çalışma çift kale maçla bitti. Milli takımlarda bulunan Şener, İsmail, Topal, Volkan Şen, Salih, Sow, Skrtel ve Kjaer idmana katılmadı.

    Salih'e yakın takip
    Salih Uçan, bugün saat 17.00'de U21 Milli Takımı'nın Alanya'da Slovakya ile yapacağı kritik mücadelede forma giyecek. Milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmek için grupta lider bulunan rakibini mutlaka yenmek zorunda. Dick , bu maçta kendisine büyük sorumluluk düşen genç futbolcunun performansını yakından takip ettirecek.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:18
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