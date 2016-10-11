Aatif kapışması
Akdeniz ekibinin yeni hocası Rıza Çalımbay devre arasında takımını güçlendirmek amacında. Listede F.Bahçe’de forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe ilk sırada.
Büyük umutlarla geldiği F.Bahçe'de kadroya girmekte zorlanan Faslı yıldız Aatif paylaşılamıyor. Çaykur Rizespor'dan sonra takımın başına teknik direktör Rıza Çalımbay'ı getiren Antalya da Aatif'i listesine aldı. Karadeniz ekibinin başkanı Metin Kalkavan, golcü oyuncu için başkan Aziz Yıldırım ile görüşeceğini ve transferi bitireceğini belirtmişti.
RIZA ÇALIMBAY GETİRMİŞTİ
Antalyaspor'da ise Çalımbay'ın ara transferde takıma yapılacak takviyeler konusunda yönetime listesini verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'da kendisinin getirdiği Aatif'i takımında görmek istiyor. Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın gözüne bir türlü girmeyi başaramayan Faslı yıldız da Antalyaspor'a sıcak bakıyor.
RIZA ÇALIMBAY GETİRMİŞTİ
Antalyaspor'da ise Çalımbay'ın ara transferde takıma yapılacak takviyeler konusunda yönetime listesini verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'da kendisinin getirdiği Aatif'i takımında görmek istiyor. Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın gözüne bir türlü girmeyi başaramayan Faslı yıldız da Antalyaspor'a sıcak bakıyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Aatif kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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