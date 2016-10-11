 Aatif kapışması – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Aatif kapışması

    Aatif kapışması

    Akdeniz ekibinin yeni hocası Rıza Çalımbay devre arasında takımını güçlendirmek amacında. Listede F.Bahçe’de forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe ilk sırada.

    Büyük umutlarla geldiği F.Bahçe'de kadroya girmekte zorlanan Faslı yıldız Aatif paylaşılamıyor. Çaykur Rizespor'dan sonra takımın başına teknik direktör Rıza Çalımbay'ı getiren Antalya da Aatif'i listesine aldı. Karadeniz ekibinin başkanı Metin Kalkavan, golcü oyuncu için başkan Aziz Yıldırım ile görüşeceğini ve transferi bitireceğini belirtmişti.

    RIZA ÇALIMBAY GETİRMİŞTİ
    'da ise Çalımbay'ın ara transferde takıma yapılacak takviyeler konusunda yönetime listesini verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, 'da kendisinin getirdiği Aatif'i takımında görmek istiyor. 'de Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın gözüne bir türlü girmeyi başaramayan Faslı yıldız da Antalyaspor'a sıcak bakıyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatif kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.