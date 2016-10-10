 Yıldızlardan 68 sayı fark – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Yıldızlardan 68 sayı fark

    Yıldızlardan 68 sayı fark
    Yıldız Erkek Basketbol Takımı, U16 Ligi'nin üçüncü hafta müsabakasında FESA'ya 68 sayı fark attı. Zayıf rakibini 87-19 gib.i açık bir skorla mağlup etmeyi başaran sarı- lacivertli ekipte Fuat Farisoğlu 13, Arif Yılmabaşar 12, Sarp Erden 11, Cem Kırcıman ise 10 sayı buldu.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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