Yıldızlardan 68 sayı fark
Fenerbahçe Yıldız Erkek Basketbol Takımı, U16 Ligi'nin üçüncü hafta müsabakasında FESA'ya 68 sayı fark attı. Zayıf rakibini 87-19 gib.i açık bir skorla mağlup etmeyi başaran sarı- lacivertli ekipte Fuat Farisoğlu 13, Arif Yılmabaşar 12, Sarp Erden 11, Cem Kırcıman ise 10 sayı buldu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
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