 U19’lardan 5’lik tarife – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    U19’lardan 5’lik tarife

    U19’lardan 5’lik tarife
    'nin U19 takımı, Gelişim Ligi 5. hafta maçında Beylerbeyispor'u 5-2 yendi. Dereağzı Lefter Küçüknadonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Burak (2), Yusuf, Oğuz ve Tarık kaydetti. U16 takımı ise Beylerbeyi'ni deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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