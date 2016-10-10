U19’lardan 5’lik tarife
Fenerbahçe'nin U19 takımı, Gelişim Ligi 5. hafta maçında Beylerbeyispor'u 5-2 yendi. Dereağzı Lefter Küçüknadonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Burak (2), Yusuf, Oğuz ve Tarık kaydetti. U16 takımı ise Beylerbeyi'ni deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
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