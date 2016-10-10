Sow golle döndü
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yeniden milli takıma davet edilen Moussa Sow, Senegal'in Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları'nı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi. 76. dakikada Moussa Konate'nin yerine oyuna dahil edilen 30 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra takımının ikinci golünü attı. Sow, milli takıma geri dönüşü sonrası mutlu olduğunu, attığı golle ise motivasyonunun üst seviyeye çıktığını belirtirken, "İnşallah gollerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Sow golle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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