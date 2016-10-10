 Sow golle döndü – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Sow golle döndü

    Sow golle döndü
    'ye transfer olduktan sonra yeniden milli takıma davet edilen Moussa Sow, Senegal'in Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları'nı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi. 76. dakikada Moussa Konate'nin yerine oyuna dahil edilen 30 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra takımının ikinci golünü attı. Sow, milli takıma geri dönüşü sonrası mutlu olduğunu, attığı golle ise motivasyonunun üst seviyeye çıktığını belirtirken, "İnşallah gollerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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