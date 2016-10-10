Şampiyona Uşak şoku
Basketbol Süper Ligi’nin son şampiyonu olan Kanarya sezona mağlubiyetle başladı. Uşak’a deplasmanda yenildi. Uşak’ta McKissic 30 sayı, 12 ribaundla oynadı.
UDOH YANLIŞLIKLA ATTI
Kanarya son çeyreğe etkili başladı, Vesely ve Bogdanovic'in sayılarıyla rakibini 62-62'de yakaladı. Mc- Kissic'le üstünlük yine Uşak'a geçti. Skor 71-69'ken 2 saniye kala Udoh'a faul yapıldı. Kanarya'nın ABD'li yıldızı ilkini kaçırdı. İkinciyi de bilerek kaçırmak isterken deliksiz soktu. Uşak maçı 71-70 kazandı. McKissic 30 sayı, 12 ribaundla yıldızlaştı.
?MOTİVASYON SORUNU YAŞADIK
Sarı-lacivertli takımın koçu Zeljko Obradovic, Muratbey Uşak Sportif'e yenilirken motivasyon sorunu yaşadıklarını kaydetti. Deneyimli çalıştırıcı "Kazanmaya gelmiştik ancak maça tam motive olamadık. Hücumda da yeterince agresif değildik. Ribaundlarda rakibimiz çok daha hırslıydı" ifadelerini kullandı.
BUGÜNLER İÇİN ALLAH'A ŞÜKÜR
F.Bahçe'yi deviren Muratbey Uşak Sportif cephesi mutlu. Koç Ozan Bulkaz maç sonu "Allah'a şükürler olsun, bize bugünleri nasip etti. F.Bahçe galibiyetiyle başlamamız müthiş iş. Savunma yaparak kazandık. Euroleague'in en iyi takımını 70 sayıda tuttuk. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
VEYSEL BU GURUR SENİN BÖBÜRLEN TERİM PARALAR CEBE
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
MERSIN33 SORMAZLARMI ADAMA HOCAMISIN YOKSA BAŞKA ÜLKYEMI CALISIYORSUNUZ DİYE BU KOMEDI NEDIR YA YENECEGIMIZ TAKIMA KARSI KORKAK OYNAYAN BIR TAKIM VAR !
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
yusuf 79 milyonuz diye övündügünüz türkiye 325 bin nüfuslu izlanda veya benzer ülkelere defalarca yeniliyorsa. kendi kendimizi aldatarak, hic bosu bosuna sorun nerede diye yorulmayalim. "islam da reform olmadan da bu durum degismez. :(
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