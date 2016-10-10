Şampiyona Uşak şoku

Basketbol Süper Ligi’nin son şampiyonu olan Kanarya sezona mağlubiyetle başladı. Uşak’a deplasmanda yenildi. Uşak’ta McKissic 30 sayı, 12 ribaundla oynadı.

Erkekler Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan, bu yıla da Anadolu Efes'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürerek başlayan F.Bahçe ilk hafta Muratbey Uşak Sportif'e boyun eğdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek 17-17 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyotta rakibine üstünlük kuran ev sahibi Uşak, soyunma odasına 40-33'lük galibiyetle girdi. Uşak'ta McKissic ve Monreo etkiliydi. 3. çeyrekte McKissic'in sayılarıyla ev sahibi farkı 12'ye kadar yükseltti. Kanarya, Sloukas ile direndi. Son çeyreğe 58-51 Uşak üstünlüğüyle gidildi.



UDOH YANLIŞLIKLA ATTI

Kanarya son çeyreğe etkili başladı, Vesely ve Bogdanovic'in sayılarıyla rakibini 62-62'de yakaladı. Mc- Kissic'le üstünlük yine Uşak'a geçti. Skor 71-69'ken 2 saniye kala Udoh'a faul yapıldı. Kanarya'nın ABD'li yıldızı ilkini kaçırdı. İkinciyi de bilerek kaçırmak isterken deliksiz soktu. Uşak maçı 71-70 kazandı. McKissic 30 sayı, 12 ribaundla yıldızlaştı.



?MOTİVASYON SORUNU YAŞADIK

Sarı-lacivertli takımın koçu Zeljko Obradovic, Muratbey Uşak Sportif'e yenilirken motivasyon sorunu yaşadıklarını kaydetti. Deneyimli çalıştırıcı "Kazanmaya gelmiştik ancak maça tam motive olamadık. Hücumda da yeterince agresif değildik. Ribaundlarda rakibimiz çok daha hırslıydı" ifadelerini kullandı.



BUGÜNLER İÇİN ALLAH'A ŞÜKÜR

F.Bahçe'yi deviren Muratbey Uşak Sportif cephesi mutlu. Koç Ozan Bulkaz maç sonu "Allah'a şükürler olsun, bize bugünleri nasip etti. F.Bahçe galibiyetiyle başlamamız müthiş iş. Savunma yaparak kazandık. Euroleague'in en iyi takımını 70 sayıda tuttuk. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.