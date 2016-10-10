 Obra ile 2+1 yıllık anlaşma – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Obra ile 2+1 yıllık anlaşma

    Obra ile 2+1 yıllık anlaşma
    İki milyon euro'luk yıllık geliri ile Avrupa'nın en fazla kazanan koçu olan Zeljko Obradovic, 2+1 yılda daha F.Bahçe'nin başında kalacak. Henüz resmiyet kazanmayan yeni anlaşmaya göre Sırp koçun ücretinde bir değişiklik olmayacak. Euroleague'de final four için prim istemeyen Obra'nın, şampiyonluk halinde ise 1 milyon euro'luk primin sahibi olacağı iddia edildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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