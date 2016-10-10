Obra ile 2+1 yıllık anlaşma
İki milyon euro'luk yıllık geliri ile Avrupa'nın en fazla kazanan koçu olan Zeljko Obradovic, 2+1 yılda daha F.Bahçe'nin başında kalacak. Henüz resmiyet kazanmayan yeni anlaşmaya göre Sırp koçun ücretinde bir değişiklik olmayacak. Euroleague'de final four için prim istemeyen Obra'nın, şampiyonluk halinde ise 1 milyon euro'luk primin sahibi olacağı iddia edildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Obra ile 2+1 yıllık anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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