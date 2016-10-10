Obra ile 2+1 yıllık anlaşma

İki milyon euro'luk yıllık geliri ile Avrupa'nın en fazla kazanan koçu olan Zeljko Obradovic, 2+1 yılda daha F.Bahçe'nin başında kalacak. Henüz resmiyet kazanmayan yeni anlaşmaya göre Sırp koçun ücretinde bir değişiklik olmayacak. Euroleague'de final four için prim istemeyen Obra'nın, şampiyonluk halinde ise 1 milyon euro'luk primin sahibi olacağı iddia edildi.