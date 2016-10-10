Neustadter tam bir mülteci dostu çıktı
F.Bahçe'nin Alman asıllı Rus stoperi Roman Neustadter, Türkiye'de yaşayan mülteciler için bir futbol turnuvası düzenlemek istediğini söyledi. Schalke'de forma giyerken benzer birçok projede yer aldığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Mültecilerin tüm problemlerini bir an olsun unutup mutlu olmalarını istediğim için böyle şeyler yaptım. Onlarla nasıl çalışılabileceği konusunda bilgim var. Belki gelecekte Türkiye'de de mülteciler için futbol turnuvaları düzenleyebilirim" açıklamasını yaptı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
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