 Neustadter tam bir mülteci dostu çıktı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
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    Neustadter tam bir mülteci dostu çıktı

    Neustadter tam bir mülteci dostu çıktı
    F.Bahçe'nin Alman asıllı Rus stoperi Roman Neustadter, 'de yaşayan mülteciler için bir turnuvası düzenlemek istediğini söyledi. Schalke'de forma giyerken benzer birçok projede yer aldığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Mültecilerin tüm problemlerini bir an olsun unutup mutlu olmalarını istediğim için böyle şeyler yaptım. Onlarla nasıl çalışılabileceği konusunda bilgim var. Belki gelecekte Türkiye'de de mülteciler için futbol turnuvaları düzenleyebilirim" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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