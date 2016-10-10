 Hadi ben kaçtım – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
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    Hadi ben kaçtım

    Hadi ben kaçtım

    Bir haftadır Hollanda’da olan ve bugün işbaşı yapması beklenen sarı-lacivertli hoca, meğer çalıştığı her kulüpte milli aralarda ‘kaçıyormuş’! Advocaat’a herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Zira bunu peşin peşin söylemiş.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, ciddi iş prensipleri olan bir adamı. Disipline büyük önem verir, çalışanı tutar, kaytaranı ise affetmez. Vatandaşı bile olsa adam kayırmaz. Tıpkı Van Persie ve Van der Wiel örneklerinde olduğu gibi...

    YÖNETİMDEN TEPKİ VAR
    Ancak çalışma konusunda bir istisnası var Advocaat'ın. Milli aralarda nedense mesai yapmıyor. 'ye geldikten sonra liglere iki kez milli ara verildi, ikisinde de soluğu ülkesinde aldı. Son gidişinde ise işi biraz abarttı. Bir haftadır Hollanda'da ve bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Futbolcular çalışırken hocanın ortalıklarda görünmemesi, yönetimde ciddi homurdanmalara yol açıyor. Takım liderin 8 puan gerisindeyken hocanın böyle uzun bir tatile çıkmasını eleştiren sarı-lacivertli bazı yöneticiler, durumu pek de 'kabullenilebilir' bulmuyor.

    İŞİ GARANTİYE ALMIŞ
    Ancak Advocaat'a bunun için herhangi bir yaptırım uygulanması söz konusu dahi değil. Çalıştırdığı her takımda verilen araları tatilde geçirdiği belirtilen 69 yaşındaki teknik adam, işi garantiye almış. İmzaları atarken Fenerbahçe yönetimi ile bunu paylaşmış. Advocaat'ın Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede böyle bir madde olup olmadığı ise bilinmiyor.

    YARDIMCILARI İŞBAŞINDAYDI
    Advocaat'ın yokluğunda yardımcıları Cor Pot ve Mario Been ise iş başındaydı. Hollandalı iki antrenör, Advocaat'ın verdiği program doğrultusunda takımı çalıştırdı. İki günlük iznin bittiği F.Bahçe, bugün yeniden topbaşı yapacak.


    Emre BOL
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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