Hadi ben kaçtım
Bir haftadır Hollanda’da olan ve bugün işbaşı yapması beklenen sarı-lacivertli hoca, meğer çalıştığı her kulüpte milli aralarda ‘kaçıyormuş’! Advocaat’a herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Zira bunu peşin peşin söylemiş.
YÖNETİMDEN TEPKİ VAR
Ancak çalışma konusunda bir istisnası var Advocaat'ın. Milli aralarda nedense mesai yapmıyor. Fenerbahçe'ye geldikten sonra liglere iki kez milli ara verildi, ikisinde de soluğu ülkesinde aldı. Son gidişinde ise işi biraz abarttı. Bir haftadır Hollanda'da ve bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Futbolcular çalışırken hocanın ortalıklarda görünmemesi, yönetimde ciddi homurdanmalara yol açıyor. Takım liderin 8 puan gerisindeyken hocanın böyle uzun bir tatile çıkmasını eleştiren sarı-lacivertli bazı yöneticiler, durumu pek de 'kabullenilebilir' bulmuyor.
İŞİ GARANTİYE ALMIŞ
Ancak Advocaat'a bunun için herhangi bir yaptırım uygulanması söz konusu dahi değil. Çalıştırdığı her takımda verilen araları tatilde geçirdiği belirtilen 69 yaşındaki teknik adam, işi garantiye almış. İmzaları atarken Fenerbahçe yönetimi ile bunu paylaşmış. Advocaat'ın Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede böyle bir madde olup olmadığı ise bilinmiyor.
YARDIMCILARI İŞBAŞINDAYDI
Advocaat'ın yokluğunda yardımcıları Cor Pot ve Mario Been ise iş başındaydı. Hollandalı iki antrenör, Advocaat'ın verdiği program doğrultusunda takımı çalıştırdı. İki günlük iznin bittiği F.Bahçe, bugün yeniden topbaşı yapacak.
Emre BOL
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:00
- İzlanda - Türkiye | 21.45
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Yorum
VEYSEL BU GURUR SENİN BÖBÜRLEN TERİM PARALAR CEBE
- İzlanda - Türkiye | 21.45
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Yorum
MERSIN33 SORMAZLARMI ADAMA HOCAMISIN YOKSA BAŞKA ÜLKYEMI CALISIYORSUNUZ DİYE BU KOMEDI NEDIR YA YENECEGIMIZ TAKIMA KARSI KORKAK OYNAYAN BIR TAKIM VAR !
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 32
Yorum
yusuf 79 milyonuz diye övündügünüz türkiye 325 bin nüfuslu izlanda veya benzer ülkelere defalarca yeniliyorsa. kendi kendimizi aldatarak, hic bosu bosuna sorun nerede diye yorulmayalim. "islam da reform olmadan da bu durum degismez. :(
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