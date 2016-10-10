Fenerbahçe'ye kötü haber!

İzlanda maçında sakatlanan Ozan Tufan ilk yarıyı kapattı.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maçta sakatlanan ve İstanbul'a tekerlekli sandalyeyle gelen Ozan Tufan'dan kötü haber geldi. Yapılan incelemelerden sonra ayak bileğinden sakatlanan milli oyuncunun sezonun, ilk yarısını kapattığı belirtildi.