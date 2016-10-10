Fenerbahçe'ye kötü haber!
İzlanda maçında sakatlanan Ozan Tufan ilk yarıyı kapattı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:54
- Beşiktaş artık kaybetmiyor
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 napoli ile seri başlıyor.bu başlığı 1 ay sonra silmek zorunda kalacaksınıuz.itiraf edin bjk şuan şansa bala ilerliyor
- Riekerink arayışta
Toplam 3
Yorum
linnes bnce bu adama dikkat edilmeli ofansıf bir bek ve önündeki oynayan adamla uyumu yakalarsa çok rahat asist kralı olur adam iyi okuyo oyunu ve akıllı oynuyo ama sinan yüzünden yediler adamı
- Saray’ın altın 'Kapı'sı
Toplam 12
Yorum
austin daha oynamsına çoook var her yıl 2 direktör değiştiren ülkenin tkmı olduğumuzdan zoor böyle hikayeler..
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