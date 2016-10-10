Advocaat yönetiminde çalışıldı!

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 16.30'da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla sürdürdü. Ardından dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.



İdmana milli futbolcular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer katılmadı.



İzlanda ile oynanan maçta sakatlanan Ozan Tufan'ın sol ayağında 2 bağda kopukluk, 2 kemik arasındaki zarda yırtık, eklem içinde kanama ve ödem ile tendonlarda zorlanma tespit edildiği açıklandı. Futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.