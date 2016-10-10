Advocaat yönetiminde çalışıldı!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 16.30'da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla sürdürdü. Ardından dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
İdmana milli futbolcular Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Moussa Sow, Martin Skrtel ve Simon Kjaer katılmadı.
İzlanda ile oynanan maçta sakatlanan Ozan Tufan'ın sol ayağında 2 bağda kopukluk, 2 kemik arasındaki zarda yırtık, eklem içinde kanama ve ödem ile tendonlarda zorlanma tespit edildiği açıklandı. Futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:02
- Mario Gomez Türkiye'yi övdü
Toplam 7
Yorum
BEYAZ wolfsbrugta 6 macta birak golu gol cizgisinden gol atamayan beceriksiz gomezi ne yapsin besiktas, galatasaraya gelsin rakibimiz olur:)
- Yine çabuk dağıldık
Toplam 2
Yorum
ERCAN ARDA SELCUK BURAK TOLGA GIBI FUTBOLCULARIN OLDUGU BIR ULKEDE ozan kagan cenk gıbı adamlarla cıktıgın her maçta senı dagıtırlar ALLAH akıl fıkır versın hızmet et ıstıfa et yeter
- "Orta sahadaki rekabet arttı"
Toplam 2
Yorum
BEYAZ gecen sene ki gibi oguzhan ve atibanin orta sahada beraber oynayip,gokhan inleri biraz onde ve taliscanin forvette oynamasinin en iyi sistem oldugunu dusunuyorum.
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