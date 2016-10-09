 Wiel’in Dubai kaçamağı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Wiel’in Dubai kaçamağı

    Wiel’in Dubai kaçamağı
    Teknik heyetin verdiği iki günlük arayı fırsat bilen Gregory van der Wiel soluğu Dubai'de aldı. Sevgilisi Rose Bertram ile birlikte mini tatile çıkan Hollandalı oyuncu, Dubai'de çekilmiş bir fotoğrafını instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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