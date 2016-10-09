Sow milli takıma golle döndü
Yaklaşık 1 senedir Senegal Milli Takımına çağrılmayan Moussa Sow golle geri döndü.
2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Senegal, Yeşil Burun Adaları ile Dakar'da karşılaştı. Senegal, Balde Diao Keita'nın 24'üncü dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Moussa Sow, 76'ncı dakikada Moussa Konate'nin yerine oyuna dahil oldu ve 3 dakika sonra golü buldu. Uzun bir aradan sonra Senegal formasına kavuşan ve 79'uncu dakikada golünü atan Sow, hem moral hem özgüvenini yeniden kazandı.
DEMBA BA DESTEK VERMİŞTİ
Senegal'in 2-0 kazandığı maçtan önce açıklamalar yapan Demba Ba, Sow'un milli takıma alınmamasına şaşırdığını söylemişti. 30 yaşındaki Sow, attığı gol ve istekli oyunu ile iyi arkadaşı olan Demba Ba'yı haklı çıkarttı.
ALANYASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR
Sow, yeniden döndüğü Fenerbahçe için de goller atmak istediğini ve Alanyaspor maçında takıma katkı vermek istediğini söyledi. Sow, milli takıma geri dönüşü sonrası mutlu olduğunu, attığı gol ile ise ayrıca motive bulduğunu belirtirken, "inşallah gollerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum" dedi.
AVRUPA HEDEFİNDE FİNAL VAR
Sow, 2012-2013 sezonunda Avrupa'nın finalinden döndüklerini hatırlatarak, "Bu sezon Zorya'ya karşı maçı kaybetmedik, 1 puan ile ayrıldık. Ama maçları kazanmamız, puanlar almamız lazım. Zira hiç kolay bir grup değil, adeta Şampiyonlar Ligi ağırlığında. Ama yine de her şey mümkün.. Feyenoord galibiyeti ile Grup lideri olduk.. Biz de Fenerbahçe olarak büyük bir takımız. 2012-2013' de yaptığımızı bir kez daha yapmak istiyoruz. Takımda o dönemden aynı arkadaşlarımız da var, o günleri bir kez daha yaşamak istiyoruz. O zaman finale çıkabilirdik, fakat finali son anda bir golle kaybettik" şeklinde konuştu.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:36
- Salih’e Van Persie formülü
Toplam 2
Yorum
özerFB Toparlanirsa Dünya Yildizi olur. Toparlayamazsa 2 Lig Futbolcusu olur Hersey Kendi elinde Biz sana inaniyoruz Salih. Sende inan yeterki!!!
- ''Elinizin ayarı yok mu''
Toplam 3
Yorum
cm bizim futbolumuz böyle çok gol atınca üzülenler yüzünden gelişmiyor. 25 gol yiyorsan birşeyler yanlış demek bunu daha net gördüler acı bir dersle...
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 59
Yorum
Kontra Çalıntı kupalarla dolu bir müzenizin olması zoruna gitmiyor da bu mu gidiyor?
Sow milli takıma golle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.