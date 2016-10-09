Sow milli takıma golle döndü

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Senegal, Yeşil Burun Adaları ile Dakar'da karşılaştı. Senegal, Balde Diao Keita'nın 24'üncü dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Moussa Sow, 76'ncı dakikada Moussa Konate'nin yerine oyuna dahil oldu ve 3 dakika sonra golü buldu. Uzun bir aradan sonra Senegal formasına kavuşan ve 79'uncu dakikada golünü atan Sow, hem moral hem özgüvenini yeniden kazandı.



DEMBA BA DESTEK VERMİŞTİ



Senegal'in 2-0 kazandığı maçtan önce açıklamalar yapan Demba Ba, Sow'un milli takıma alınmamasına şaşırdığını söylemişti. 30 yaşındaki Sow, attığı gol ve istekli oyunu ile iyi arkadaşı olan Demba Ba'yı haklı çıkarttı.



ALANYASPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR



Sow, yeniden döndüğü Fenerbahçe için de goller atmak istediğini ve Alanyaspor maçında takıma katkı vermek istediğini söyledi. Sow, milli takıma geri dönüşü sonrası mutlu olduğunu, attığı gol ile ise ayrıca motive bulduğunu belirtirken, "inşallah gollerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum" dedi.



AVRUPA HEDEFİNDE FİNAL VAR



Sow, 2012-2013 sezonunda Avrupa'nın finalinden döndüklerini hatırlatarak, "Bu sezon Zorya'ya karşı maçı kaybetmedik, 1 puan ile ayrıldık. Ama maçları kazanmamız, puanlar almamız lazım. Zira hiç kolay bir grup değil, adeta Şampiyonlar Ligi ağırlığında. Ama yine de her şey mümkün.. Feyenoord galibiyeti ile Grup lideri olduk.. Biz de Fenerbahçe olarak büyük bir takımız. 2012-2013' de yaptığımızı bir kez daha yapmak istiyoruz. Takımda o dönemden aynı arkadaşlarımız da var, o günleri bir kez daha yaşamak istiyoruz. O zaman finale çıkabilirdik, fakat finali son anda bir golle kaybettik" şeklinde konuştu.